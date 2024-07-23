Укус павука каракурта може призвести до смерті людини.

На Одещині у Національному природному парку "Тузлівські лимани" різко зросла кількість самиць павука каракурта або "чорних вдів", укус яких може бути смертельним для людини.

За повідомленням адміністрації заповідника, їх виявили на узбережжі лиманів Малошаганський та Джантшейський. Згодом під час більш детального обстеження території співробітник парку зафіксував, що місцями в прибережній захисній смузі вказаних водойм на одному квадратному метрі можна побачити 2-3 самиці "чорної вдови".

"Були роки й навіть десятиріччя, коли про каракурта нічого не було чутно, а після зміни погодних умов він знову "з'являвся", оскільки чисельність його різко зростала. Зазвичай це відбувалося тоді, коли спекотна й посушлива погода — саме такі умови найсприятливіші для цього виду", - наголосили у парку.

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Також йдеться, що скорочення природних біотопів внаслідок діяльності людини приведе до поступового переселення каракурта в антропогенні біотопи (створені штучно об’єкти), що тягне за собою велику небезпеку для людини.

Науковці звертають увагу на те, що каракурт є небезпечним для людини павуком. Його отрута має токсичну дію на центральну та периферичну нервову систему, викликає отруєння всього організму та може призвести до смерті.

В Україні поширений один вид роду, який зустрічається в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму.

Укус його у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула. Селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни, для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави.

Ці павуки мають вісім очей, які розташовуються у два ряди. Ноги без товстих шипів, але з численними щетинками. Черевце часто округле, навіть кулясте. Самка, що за розмірами сягає 2 см, має оксамитово-чорний колір. Під час розмноження у неї на черевці з'являються червоні цяточки. Самці менші від самок. Після спарювання, якщо самець не встигає втекти, самка його з'їдає, за що й отримала назву "чорна вдова".

За оцінкою фахівців, павуки ніколи не нападають першими й без причини. Найчастішими є випадки укусів у ногу, коли людина взуває старе взуття, попередньо не перевіривши його, яке самиці уподобали собі для гнізда.

Після укусу на шкірі з'являється маленька червона цятка, що швидко блідне. Укус каракурта може викликати психічну неврівноваженість у людини, пекучий біль, який через 15-30 хвилин розповсюджується по всьому тілу. У потерпілого виникає біль в області живота, слиновиділення і потовиділення, порушення роботи серця, ускладнення дихання.

"Спеціальна протикаракуртова сироватка не завжди доступна, тому треба дуже обережно поводитися в місцях з розрідженою рослинністю. При укусі павуків одразу звертайтесь до лікаря", - радять у нацпарку.

У вусі дитини з Тернопільщини виявили павука – деталі інциденту

На Тернопільщині у вусі 4-річного хлопчика знайшли павука. Перед цим мама дитини звернулася у лікарню зі скаргами на закладеність носа, слизові виділення та утруднення носового дихання у сина. Під час огляду хлопчика лікар виявив алергічний риніт та стороннє тіло у вусі – павука. Ні мама, ні дитина не здогадувались, що там може бути комаха. Лікар витягнула павука з вуха хлопчика. Комаха, яка, ймовірно, не була отруйною, на той час вже загинула.

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