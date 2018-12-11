Українців попередили про смертельну небезпеку із космосу вже "через 5-10 років"

За прогнозом експерта, серйозні катастрофи можливі вже через 5-10 років.

У найближчі десятиліття людство зіткнеться із новою смертельною небезпекою із космосу. На навколоземній орбіті накопичилася величезна кількість космічного сміття, яке незабаром почне падати на поверхню планети.

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Про це розповів глава правління альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик, передає «Обозреватель». За його прогнозом, серйозні катастрофи можливі вже через 5-10 років.

"Навколо десятки тисяч уламків космічних кораблів, уламків життєдіяльності людини, викинутого сміття, розтрощених кораблів, які були збиті спеціально ракетами Китаю і США, щоб показати, що вони можуть. Потім була заборона на використання ядерної зброї у космічному просторі. Але все одно триває протистояння і продукується якесь сміття", — розповів експерт.

За його словами, це реальна небезпека: "На сьогодні безліч орбіт захаращені цим сміттям. Є орбіти поховання, які вище розташовані, і є орбіти, які фактично треба вичищати. Вони можуть бути придатні до запуску супутників, але нині вони закриті уламками кораблів, супутників та інших небесних тіл. Це великі шматки людської діяльності на орбіті, вони є проблемними".

Боровик нагадав, що в 2018 році Китай затопив у Тихому океані орбітальну станцію "Тяньгун-1".

"Затопили китайську станцію в океані, але вона спускалася на Землю непрогнозовано. Тільки коли вона почала наближатися до поверхні Землі, було зрозуміло, де вона впаде", — зазначив він.

"Наприклад, супутник втратив свою життєдіяльність, його вже не підтримують на орбіті двигуни. Супутник потихеньку входить в атмосферу. Якщо це маленький супутник, то він згорає у щільних шарах атмосфери, якщо великий — він повністю не згорає і шматки падають на землю. Ще 5-10 років, і можуть бути серйозні катастрофи на Землі... Більшість поверхні Землі займають океани й вода, тому більшість падає не на поверхню Землі, а на поверхню морів, океанів тощо. Але завтра-післязавтра ніхто не гарантує, що це не впаде на голову обивателям", — завершив експерт.