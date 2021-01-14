До посухи призвело рекордне скорочення опадів у другому півріччі 2020 року.

Через найсильнішу за останнє десятиліття посуху турецькі міста можуть в найближчі тижні залишитися без водопостачання.

Читайте такожВ окупованому Криму продовжують запроваджувати обмеження подачі водиЗа даними палати інженерів-хіміків Туреччини, слабкі дощі призвели до найсильнішої посухи в країні за останнє десятиліття. За оцінками експертів, у водосховищах, що постачають Стамбул, води залишилося близько 138 млн кубометрів, а цієї кількості може вистачити приблизно на 45 днів. Водосховища, що постачають Ізмір і Бурсу, наповнені на 36% і 24% відповідно. У Анкари запасів води може вистачити на 110 днів, повідомив мер столиці Мансур Яваш, повідомляє The Guardian з посиланням на дані турецької палати інженерів-хіміків.

Райони вирощування пшениці, такі як рівнина Конья і провінція Едірне на кордоні з Грецією і Болгарією, вже попередили про неврожай.

До посухи призвело рекордне скорочення опадів у другому півріччі 2020 року. Наприклад, в листопаді дощів випало на 50% менше, ніж роком раніше. Крім того, в якості причин нинішньої ситуації експерти називають надмірну урбанізацію з вирубкою лісів і скороченням озеленених територій, індустріалізацію, зростання населення, зміну клімату.

З 80-х років минулого століття в Туреччині було вже кілька масштабних посух. Експерти палати інженерів-хіміків настійно рекомендують міській владі якомога швидше розглянути можливість введення нормування води для населення.

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Автор: УНІАН