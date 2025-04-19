Також нацпарком мандрують кулики.

У Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) "вибух" життя - прилетіли дивовижні птахи - червонокнижні косари, та інші представники дикої фауни. Також щосили квітнуть квіти та активізувалися бджоли. Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

"Вже понад тиждень борознить простори лиманів у парку. Рідкісний птах. Червона книга", - підкреслив він.

Косар білий (колпиця) - птах родини ібісових. Один з 6 видів роду, єдиний вид роду у фауні України, у нас - гніздовий перелітний птах. Молодий птах подібний до дорослого у позашлюбному вбранні, але першорядні махові пера з чорною верхівкою; дзьоб сірувато-рожевий. Довжина тіла - 80-90 см, розмах крил - 115-140 см. Вага птахів - до 2 кг.

Знаходиться під охороною Конвенції з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни та флори (CITES), Боннської та Бернської конвенцій та угоди AEWA. Включено до Червоної книги України (статус - вразливий).

З метою ефективнішої охорони екологи закликають взяти під охорону колонії на Східному Сиваші та в дельті Дністра, обмежити випалювання та викошування очерету комбайнами, застосування гербіцидів у місцях гніздування, проводити широку просвітницьку програму.

Також Русєв розповів, що до заповідника завітав кулик - коловодник чорний, який зимує в основному у тропічній смузі Африки. Зараз він харчується і набирається енергії, щоб мігрувати далі на Північ.

Коловодник чорний знаходиться під охороною відповідно до Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA).

"Жива природа навколо нас. Квітень-пора активного цвітіння трав, кущів, дерев і активного польоту комах, зокрема бджіл. Бджоли мають сильно розвинений нюх. Вони розрізняють і сприймають запахи в 1000 разів сильніше, ніж людина. Вони здатні відчувати аромат квітів на відстані 1 кілометр. Ці комахи найпрацьовитіші істоти з усіх земних створінь. Новонароджені бджоли починають трудитися вже на другий день свого життя. На цьому відео бджоли відвідують квіточки кульбаби", - розповів науковець.

Науковець оприлюднив відео, на яких чудові птахи, що потрапили у фотопастку та бджоли на квітах.

Новини парку "Тузлівські лимани"

Як писав УНІАН, у Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) прилетіли дивовижні птахи - рожеві фламінго, яких також називають феніксами. Вони мандрували всю зиму по Європі, зараз у парку 150 птахів, які прилетіли до Кордону "Тузлівська Амазонія". Зграя привіталася з працівниками нацпарку і полетіла шукати на великих просторах лиманів затишні місця для гніздування.

Також повідомлялось, що до Одещини прилетіли червонокнижні птахи кулики-довгоноги. За словами Івана Русєва, птахи занесені у Червону книгу України та потребують охорони, тому таких тварин варто берегти.

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