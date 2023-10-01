Місцями вода в озері прогрілася до 39 градусів за Цельсієм, що є просто екстремальним показником.

У Бразилії через посуху та зниження рівня води загинули більше сотні прісноводних амазонських дельфінів, що жили в озері Тефе на північному заході країни. Як повідомляє CNN, вода в озері місцями прогрілася до 39 градусів за Цельсієм, що і вбило тварин.

Зазначається, що зараз в Амазонії триває небачена в історії посуха, що призвела до падіння рівня води в річках та озерах. Зміління у свою чергу прискорило прогрівання води. І озеро Тефе – велика водойма біля гирла однойменної річки, що є правим притоком Амазонки – постраждало від спеки дуже сильно.

Протягом останніх семи днів на берегах озера знайшли більше сотні загиблих дельфінів. Як пояснили науковці Інституту Мамірауа, така велика кількість смертей є незвичною, а ймовірною причиною могли бути саме рекордно високі температури води в озері.

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Науковці та активісти намагаються врятувати вцілілих дельфінів, переміщуючи їх із перегрітих лагун та утворених посухою ізольованих ставків змілілого озера до головного русла річки Тефе, де вода прохолодніша. Однак рятувальну операцію ускладнює та обставина, що це один з найвіддаленіших регіонів Бразилії, де практично відсутня будь-яка інфраструктура.

"Пересадка річкових дельфінів в інші річки не є безпечною, тому що важливо перевірити наявність токсинів або вірусів [перед тим, як випускати тварин у дику природу]", — сказав CNN Brasil Андре Коельо, дослідник з Інституту Мамірауа.

Посуха в Амазонії також впливає на місцеву економіку. Оскільки в Амазонії головними транспортними артеріями є саме річки, а не дороги, падіння рівня води перешкоджає нормальній логістиці в штаті Амазонас. Також страждає риболовна галузь.

При цьому прогнози невтішні: у наступні тижні посуха лише посилюватиметься, призводячи до нових смертей серед фауни та втрат для економіки.

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