Господарі тварини явно не перейнялися тим, як вона відреагує на святковий галас.

У центрі Харкова на території новорічної локації святковий феєрверк налякав коня, якого використовують там місцеві ділки.

Відповідне відео з'явилося в місцевому Телеграм-каналі "Труха".

"На площі від феєрверка розлютився кінь. Бідна тварина", - написав автор відео.

Кінь, судячи з усього, з ранку до ночі є об'єктом для фото, а також катає дорослих і юних харків'ян площею Свободи. Аналогічний спосіб заробітку за допомогою тварин практикується в багатьох містах України. Нерідко власники тварин не стежать за дотриманням елементарних потреб своїх підопічних.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду дітям, вагітним жінкам і людям зі слабкою психікою.

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Автор: УНІАН