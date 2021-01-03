У центрі Харкова на території новорічної локації святковий феєрверк налякав коня, якого використовують там місцеві ділки.
Відповідне відео з'явилося в місцевому Телеграм-каналі "Труха".
"На площі від феєрверка розлютився кінь. Бідна тварина", - написав автор відео.
Кінь, судячи з усього, з ранку до ночі є об'єктом для фото, а також катає дорослих і юних харків'ян площею Свободи. Аналогічний спосіб заробітку за допомогою тварин практикується в багатьох містах України. Нерідко власники тварин не стежать за дотриманням елементарних потреб своїх підопічних.
Увага! Відео не рекомендується до перегляду дітям, вагітним жінкам і людям зі слабкою психікою.
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