Курс валют у 'ПриватБанку': скільки коштує долар 24 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 24 вересня, зріс на 20 копійок і становить 45,15 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 51,55 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,55 гривні, а євро - за курсом 50,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер залишився на попередньому рівні і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним і становить 51,55 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 24 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,19 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 11 копійок і складає 45,14 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,64 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 11 копійок і становить 51,66 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,99 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: