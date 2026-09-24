ЄБРР погіршив прогноз для економіки України: до $5 млрд експорту під загрозою

Обсяги експорту зерна з України нині впали до рівня квітня 2022 року.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання української економіки через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та проблеми з експортом. За оцінкою банку, Україна може втратити до 5 мільярдів доларів експортних надходжень, пише The Wall Street Journal з посиланням на заяву Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

У своєму звіті ЄБРР знизив прогноз зростання української економіки, врахувавши збитки від тривалих російських атак на енергосистему. Україна, зі свого боку, атакувала російські нафтопереробні заводи, що спричинило дефіцит пального.

За оцінкою ЄБРР, економіка України стагнувала в першій половині цього року після зростання на 1,8% торік. За підсумками 2026 року банк очікує зростання ВВП лише на 1,5%, тоді як у червні прогнозував 2,2%. На 2027 рік ЄБРР прогнозує прискорення зростання до 2,2% – це також нижче за попередню оцінку в 4%.

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У відповідь на атаки на свої нафтопереробні заводи Москва заборонила експорт дизельного пального, що призвело до зростання цін у світі. Президент Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, США домагатимуться домовленості про припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

"Припинення атак на енергетичну інфраструктуру було б надзвичайно корисним, оскільки перебої в роботі енергетичної інфраструктури справили глибокий вплив на українську економіку", – сказала головна економістка Європейського банку реконструкції та розвитку Беата Яворчик.

ЄБРР також погіршив прогноз для Росії. Тепер банк очікує зростання російської економіки на 0,5% цього року та на 0,7% у 2027 році. Попередній прогноз передбачав зростання на 0,8% та 1% відповідно.

За оцінками банку, обсяги експорту зерна з України нині впали до рівня квітня 2022 року – невдовзі після початку повномасштабної війни. Низький рівень води в Дунаї та пошкодження залізничної інфраструктури зробили альтернативні маршрути для вивезення пшениці та іншого зерна значно дорожчими.

Таким чином, Україна може втратити 3-3,5 млрд доларів доходів від експорту зерна. Ще близько 1,5 млрд дол. експорту металевих руд також може опинитися під загрозою. Сукупні втрати, які можуть сягнути 5 млрд дол., еквівалентні 2,5% річного ВВП країни.

Водночас скорочення поставок зерна з однієї з провідних країн-експортерів світу має глобальні наслідки. Їх може посилити вплив погодного явища Ель-Ніньйо на врожаї в інших частинах світу. За словами Яворчик, якщо Україна не зможе знайти покупців для цьогорічного врожаю, це може призвести до скорочення посівних площ у наступному сезоні.

Економіка України - останні прогнози

У червні ЄБРР вже погіршував прогноз зростання реального ВВП України на цей рік, знизивши його до 2,2%, порівняно з 2,5%, очікуваними у лютому.

У червні Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозувала, що економіка України у 2026–2027 роках демонструватиме помірне відновлення на тлі війни, тоді як Росія залишатиметься у фазі слабкого зростання та поступового уповільнення. Згідно з прогнозом організації, темпи зростання ВВП України сповільняться до 1% у 2026 році та до 0,8% у 2027 році.

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