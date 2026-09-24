Російські дрони вторглися до повітряного простору двох країн: якою була реакція

Наразі відомо, що поранених чи руйнувань у цих країнах немає.

Вночі та вранці російські дрони, атакуючи Україну, вторглися до повітряного простору Румунії та Молдови – румунські військові залучали винищувачі, у Молдові закривали небо.

Зокрема, один з дронів увійшов у повітряний простір Румунії з півночі повіту Ботошані. Як повідомляє Aleph News, для його відстеження в повітря підняли два румунські винищувачі F-16 та два іспанські F-18.

Йдеться, що безпілотник упав неподалік міста Солка в повіті Сучава. За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, матеріальних збитків також немає.

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"Дрон залетів у повітряний простір Румунії вранці 24 вересня через північну частину повіту Ботошані. Після виявлення повітряної цілі два винищувачі F-16 румунських ВПС вилетіли з авіабази Борча для моніторингу ситуації. О 06:26 мешканці повітів Сучава та Ботошані отримали попередження через систему RO-Alert", - пише ЗМІ.

Паралельно інші безпілотники фіксували на території України – у районі на північ від населеного пункту Кілія-Веке, неподалік румунського кордону. Через це з авіабази імені Міхая Когелнічану підняли в повітря два іспанські винищувачі F-18. Для жителів північної частини повіту Тулча о 04:41 також надіслали повідомлення RO-Alert.

За даними Міністерства національної оборони Румунії, безпілотник, який перетнув кордон країни, перебував у повітряному просторі Румунії близько чотирьох хвилин, а потім упав поблизу Солки в повіті Сучава. Унаслідок падіння дрона жертв та матеріальних збитків немає.

Румунські правоохоронні та військові органи продовжують необхідні процедури для розслідування інциденту та встановлення обставин, за яких безпілотник опинився на території країни.

Також російські безпілотники входили до повітряного простору Молдови. Як повідомляє Міністерство оборони Молдови, на тлі масованих атак РФ по Україні Служба повітряних операцій повідомила про несанкціоноване порушення повітряного простору безпілотним літальним апаратом. Йдеться, що дрон увійшов у повітряний простір країни о 06:14 з боку населеного пункту Кліменці Чернівецької області України та перетнув державний кордон у напрямку населеного пункту Ларга Бричанського району. О 06:16 повітряний об'єкт залишив повітряний простір Молдови та попрямував у напрямку Кліменців в Україні.

Крім того, сьогодні о 05:21 патруль прикордонної поліції Молдови помітив ще один невідомий повітряний об'єкт. Він рухався з боку населеного пункту Велике Кошниця Вінницької області України у напрямку села Василкеу Сороцького району.

Вже близько 7 ранку третій безпілотник пролетів над повітряним простором Молдови - він рухався з боку українського населеного пункту Кодима у напрямку села Сокола Шолданештського району. Приблизно за півгодини до того інший дрон вторгся до Молдови з боку Придністровського Вінницької області – рухався у напрямку села Воловиця Сороцького району.

Йдеться, що молдавська влада з міркувань безпеки закривала повітряний простір у північній зоні країни.

Місцеві ЗМІ повідомили, що у Молдові рано-вранці жителі Шолданештського та Флорештського районів заявили в поліцію про вибухи. Правоохоронці знайшли у полі поблизу ферми у Флорештському районі сліди вибуху. Попередньо це сталося у Кам'янці, на лівому березі Дністра.

Атака на Україну 24 вересня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, РФ масовано ататкувала Київ балістикою, внаслідок чого зафіксовано влучання у кількох районах. Вночі столична влада повідомляла про займання в кількох районах. Тоді ж було шестеро постраждалих, двоє людей загинули.

За даними Повітряних сил, у ніч на 24 вересня протиповітряною обороною збито або подавлено 227 повітряних цілей, серед яких 4 протикорабельні ракети "Циркон", 3 балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23.

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