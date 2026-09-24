В Україні подорожчав долар: курс валют в банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 44,64 грн, а євро – 50,99 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 24 вересня, зріс на 11 копійок і складає 45,14 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,64 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 11 копійок і становить 51,66 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,99 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,00 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,84 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,80 грн/євро, а курс продажу - 51,51 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 24 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,19 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

23 вересня долар зміцнився до максимуму за два місяці на тлі очікувань подальшого підвищення процентних ставок найближчим часом, хоча зниження цін на нафту може змінити глобальні прогнози щодо інфляції та монетарної політики.

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