Армія Росії отримала партію винищувачів 'п'ятого покоління' Су-57 у новому вигляді (фото)

Ці літаки відрізняються від машин, які будували на початку війни з Україною.

ОАК (входить до складу корпорації "Ростех") передала Повітряно-космічним силам РФ партію нових багатофункціональних винищувачів Су-57. Про це Об'єднана авіабудівна корпорація повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Літаки пройшли повний цикл заводських випробувань, були випробувані в різних режимах роботи льотчиками Міністерства оборони РФ і здійснили переліт на аеродром базування", – пише ОАК.

За словами росіян, Су-57 поставили в новій технічній конфігурації, не уточнюючи, що саме змінилося під час модернізації. Судячи з повідомлення, можна припустити, що йдеться про здатність застосовувати нові зразки авіаційного озброєння.

Відео дня

Раніше, під час виставки El Alamein International Airshow 2026, росіяни вже демонстрували нові типи авіаційної зброї для Су-57. Були представлені зокрема гібрид крилатої ракети і ударного безпілотника С-71М "Монохром", а також крилата ракета С-71К "Ковер". Боєприпаси сімейства С-71 розроблялися як малопомітні.

Росіяни не назвали кількість переданих Су-57. Судячи з фото і відеоматеріалів, йдеться принаймні про кілька бойових машин.

Це не перша партія Су-57, яку РФ отримала цього року. Про передачу попередньої повідомлялося ще у лютому. Тоді йшлося про "велику партію літаків" (втім, без уточнення навіть приблизної кількості).

Усього, за даними Центра аналізу стратегій та технологій, на початок 2025 року в рамках контракту 2019 року було побудовано 35 серійних винищувачів Су-57.

Навіть якщо ці дані є вірними, наведена кількість є доволі "скромною" і демонструє неготовність РФ до повномасштабного виготовлення нових літаків.

Для порівняння, американських F-35 п'ятого покоління станом на серпень цього року було побудовано вже понад 1340 одиниць. Вважається також, що нових китайських винищувачів Chengdu J-20 (умовний аналог Су-57) виготовили близько 500.

Су-57 – довідка

Су-57 – найновіший російський серійний винищувач, який у РФ позиціонують як літак п’ятого покоління. Перший прототип Су-57 здійснив свій дебютний політ 29 січня 2010 року. До експлуатації винищувач почали приймати у 2020 році.

Російська пропаганда постійно підкреслює переваги нового літака, однак міжнародні експерти оцінюють його значно стриманіше. Фахівці звертають увагу на низку проблем, зокрема недостатній рівень малопомітності – одного з ключових показників винищувачів п’ятого покоління.

Су-57 – інші новини

Тривалий час Росія намагалася знайти для Су-57 іноземного покупця, адже відсутність експортних контрактів підривала імідж одного з найбільш статусних авіаційних проєктів Кремля. Зрештою, через багато років після першого польоту Москва заявила про першого закордонного замовника – ним став Алжир.

Водночас чергова спроба продати Су-57 Індії зазнала фіаско – країна відмовилася від придбання російських винищувачів. Росіянам не допомогла навіть поява двомісної модифікації, яка нещодавно вперше піднялася в небо.

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