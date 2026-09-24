Армія Росії отримала партію винищувачів 'п'ятого покоління' Су-57 у новому вигляді (фото)

ОАК (входить до складу корпорації "Ростех") передала Повітряно-космічним силам РФ партію нових багатофункціональних винищувачів Су-57. Про це Об'єднана авіабудівна корпорація повідомила у своєму Telegram-каналі.
"Літаки пройшли повний цикл заводських випробувань, були випробувані в різних режимах роботи льотчиками Міністерства оборони РФ і здійснили переліт на аеродром базування", – пише ОАК.
За словами росіян, Су-57 поставили в новій технічній конфігурації, не уточнюючи, що саме змінилося під час модернізації. Судячи з повідомлення, можна припустити, що йдеться про здатність застосовувати нові зразки авіаційного озброєння.
Раніше, під час виставки El Alamein International Airshow 2026, росіяни вже демонстрували нові типи авіаційної зброї для Су-57. Були представлені зокрема гібрид крилатої ракети і ударного безпілотника С-71М "Монохром", а також крилата ракета С-71К "Ковер". Боєприпаси сімейства С-71 розроблялися як малопомітні.
Росіяни не назвали кількість переданих Су-57. Судячи з фото і відеоматеріалів, йдеться принаймні про кілька бойових машин.
Це не перша партія Су-57, яку РФ отримала цього року. Про передачу попередньої повідомлялося ще у лютому. Тоді йшлося про "велику партію літаків" (втім, без уточнення навіть приблизної кількості).
Усього, за даними Центра аналізу стратегій та технологій, на початок 2025 року в рамках контракту 2019 року було побудовано 35 серійних винищувачів Су-57.
Навіть якщо ці дані є вірними, наведена кількість є доволі "скромною" і демонструє неготовність РФ до повномасштабного виготовлення нових літаків.
Для порівняння, американських F-35 п'ятого покоління станом на серпень цього року було побудовано вже понад 1340 одиниць. Вважається також, що нових китайських винищувачів Chengdu J-20 (умовний аналог Су-57) виготовили близько 500.
Су-57 – довідка
Су-57 – найновіший російський серійний винищувач, який у РФ позиціонують як літак п’ятого покоління. Перший прототип Су-57 здійснив свій дебютний політ 29 січня 2010 року. До експлуатації винищувач почали приймати у 2020 році.
Російська пропаганда постійно підкреслює переваги нового літака, однак міжнародні експерти оцінюють його значно стриманіше. Фахівці звертають увагу на низку проблем, зокрема недостатній рівень малопомітності – одного з ключових показників винищувачів п’ятого покоління.
Су-57 – інші новини
Тривалий час Росія намагалася знайти для Су-57 іноземного покупця, адже відсутність експортних контрактів підривала імідж одного з найбільш статусних авіаційних проєктів Кремля. Зрештою, через багато років після першого польоту Москва заявила про першого закордонного замовника – ним став Алжир.
Водночас чергова спроба продати Су-57 Індії зазнала фіаско – країна відмовилася від придбання російських винищувачів. Росіянам не допомогла навіть поява двомісної модифікації, яка нещодавно вперше піднялася в небо.