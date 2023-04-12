Лосі можуть "впізнавати" один одного в дорослому віці.

У Чорнобильському заповіднику дослідники помітили двох лосів, схожих між собою. Працівники вирішили, що ці тварини є двійнятами.

Як розповіли на сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook, лосі виросли окремо, але згодом "впізнали" одне одного та об'єдналися.

"Двоє схожих дорослих лосів, які, судячи з усього, мирно співіснують серед свіжої зелені, що поступово затягує колишнє згарище. Можливо, це колишні двійнята, які виросли разом, а тепер знову об’єднались, поки до осені не зміцніють роги та не розпочнеться період гону: тоді для самців нема ні друзів, ані родичів, лише – інстинкт розмноження", - сказано у повідомленні.

Відео дня

Там зазначили, що зазвичай, у самки лося з’являється одне теля, але інколи, коли їжі вистачає, вона народжує двох, найчастіше – однієї статі, лосенят. Вони виростають разом і можуть "впізнавати" один одного в дорослому віці.

Лосі в Україні - деталі

В січні 2018 року Мін'юст України зареєстрував наказ Мінприроди про внесення лося європейського до Червоної книги України. 27 листопада Окружний адмінсуд Києва скасував цей наказ.

8 квітня 2019 року шостий Апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адмінсуду. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив мисливцям у позові до міністра екології про скасування наказу про внесення лосів до Червоної книги.

Вас також можуть зацікавити новини: