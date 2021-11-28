Водії кажуть, що тварина раптово вибігла на дорогу.

На Рівненщині лось, за попередньою інформацією, став винуватцем ДТП, внаслідок якої розбилися два автомобілі. Тварина загинула.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України в Рівненській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 27 листопада після 19-ї години на трасі М 07 "Київ-Ковель-Ягодин" поблизу села Федорівка Сарненського району.

На місці події рятувальники побачили два пошкоджених автомобілі марок Skoda Superb та Mersedes-Bens C220. Жертв та постраждалих серед людей не було.

"Зі слів водіїв пошкоджених автомобілів, під час руху транспортних засобів на дорогу раптово з лісу вибіг лось, якого збив один з автомобілів. Тварину за інерцією відкинуло на зустрічну смугу руху, де на неї наїхав інший автомобіль. Тварина загинула на місці", - зазначається в повідомленні.

Зараз усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше лось налякав перехожого біля метро в Києві. Поблизу Рівного самку лося врятували з болотної пастки. Під Києвом водій на швидкості збив лося. А в Канаді лось увірвався до класу під час уроків, розбивши вікно, і відмовився йти.

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Автор: Петро Хромих