Тварин передали волонтеру з центру реабілітації рукокрилих Feldman Ecopark.

У Дніпрі в одній з квартир багатоповерхівки виявили понад 500 кажанів, які ховалися під обшивкою балкону.

Читайте такожВ Івано-Франківську врятували колонію червонокнижних кажанів (відео)Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на Facebook-сторінці.

«Тварин знайшли в одній з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Коробова у Дніпрі. Заявники звернулись до рятувальників та повідомили, що під обшивкою для утеплення було чутно звуки кажанів», – говориться у повідомленні.

Зазначається, що понад півтисячі особин відловили та помістили у картонні коробки з отворами, щоб ті могли дихати. Їх передали волонтеру з центру реабілітації рукокрилих Feldman Ecopark, що у місті Харкові.

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Автор: УНІАН