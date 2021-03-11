У Дергачах на Харківщині триває будівництво сучасного сміттєпереробного комплексу площею майже в 40 га, відкриття якого планується вже в нинішньому році.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в.о. міського голови Харкова Ігор Терехов.

Сміттєпереробний комплекс з переробки ТПВ буде оснащений системою збору полігонного газу та виробництва електроенергії. Для збору біогазу з переробкою в електроенергію передбачений окремий енергетичний комплекс. Виробництво електроенергії стартує з весни 2021 року.

Читайте такожУкраїна зараз не готова до роздільного збору сміття - Мінприроди«Харків - єдине місто в країні, яке буде не тільки сортувати ТПВ, а й виробляти електроенергію. Сміттєпереробний комплекс на повну потужність запрацює вже в цьому році», - заявив Терехов.

За його словами, комплекс включає в себе відразу кілька об'єктів і напрямків. Серце комплексу - промислова зона з заводом по переробці і сортувальна лінія. Головна вимога проекту - дотримання всіх екологічних норм.

Для складування відходів в Харкові є чотири карти нового полігону - дві вже функціонують, будівництво ще двох закінчується. Сортування ТПВ буде проводитися на сміттєпереробному підприємстві.

«З усіх полігонів буде збиратися біогаз з подальшим виробництвом електроенергії. На старих полігонах проводимо рекультивацію. Свердловини для збору полігонного газу вже пробурені. Залишилося все звести в єдину систему. Більш того, старі полігони після рекультивації засіємо травою і висадимо чагарники», - заявив в.о.городского голови.

Як раніше заявив Ігор Терехов, комунальний транспорт Харкова стане повністю електричним та екологічним.

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Автор: УНІАН