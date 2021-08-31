Волонтери вважають, що її викинули господарі.

У Львові небайдужі люди врятували в'єтнамську свинку, яка бігала вулицею.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Тварину помітила місцева мешканка Олена, коли вигулювала свого собаку. Своїми силами її зловити не вдалося, тому довелося просити про допомогу зоозахисників. Вони наздогнали її тільки з другої спроби.

У притулку припускають, що свинку купили заради забави, але викинули, коли вона підросла. Тварина доглянута і здорова.

Читайте такожБританця, який відмовлявся їхати з Афганістану без своїх 200 тварин, успішно евакуювалиЗоозахисники кажуть, що любителі екзотики часто купують таких свинок, але викидають на вулицю після того, як ті влаштовують безлад у квартирі.

Така доля спіткала свиню на прізвисько Пумба. Він потрапив у притулок минулого року, коли дворові собаки перекусили йому хребет.

Знайдену свинку підселять до нього у вольєр вже через два тижні.

Нагадаємо, що в деяких районах Харкова стали часто помічати диких лисиць. Вони перестали боятися людей і з'являються в громадських місцях.

А в Британії свиня втекла з ферми і народила в лісі десять поросят.

Автор: Людмила Жерновська