Дитина перебувала у квартирі сама.

Сьогодні, 30 серпня, у місті Чорноморськ Одеської області врятували малолітню дитину. Хлопчик стояв на підвіконні на 2-му поверсі багатоповерхового житлового будинку.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Приблизно о 13:30 в службу порятунку надійшла інформація про те, що по вулиці 1 травня, 42, потрібна допомога для зняття дитини з вікна 2-го поверху. Рятувальники оперативно прибули на місце події, де виявили хлопчика, що стоїть на підвіконні відкритого вікна.

"Дитина перебувала одна в квартирі без нагляду дорослих. Співробітники ДСНС за допомогою трьохколінної драбини зняли дитину з підвіконня і передали працівникам поліції. З хлопчиком все гаразд", - сказано у повідомленні.

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Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Поліція має дізнатися, чому дитина знаходилася сама удома та де у цей час були її батьки.

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Автор: Лариса Козова