"Метінвест" опублікував звіт про сталий розвиток за 2019 рік. Зокрема, в ньому йдеться про екологічні ініціативи групи.
Про це повідомляє UaProm, посилаючись на інформацію прес-служби "Метінвесту".
Читайте також"Метінвест" планує до кінця року завершити найбільший в історії України екологічний проектТак, згідно зі звітом, "Метінвест" в 2019 році збільшив витрати на охорону навколишнього середовища до $384 млн. Це на 46% перевищує показник 2018 року.
Крім того, проекти з екологічної модернізації на підприємствах в Маріуполі, Кривому Розі та Запоріжжі дозволили домогтися зниження викидів, підвищення енергоефективності та більш раціонального використання ресурсів.
Повідомляється, що 2019 року підприємства "Метінвесту" на 10% скоротили викиди парникових газів у порівнянні з 2018 роком.
Також минулого року підприємства групи на 9% і 10% знизили обсяги споживання і скидання води відповідно. А ще вони на 22% підвищили показник енергоефективності.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram