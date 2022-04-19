Уряд Росії через запроваджені проти неї санкції тимчасово дозволить випускати машини всіх екологічних класів, включаючи давно скасований у всьому цивілізованому світі Євро-0.
Про це пише "Коммерсантъ" з посиланням на постанову російського уряду про "Правила оцінки відповідності колісних транспортних засобів, що випускаються в особливий період".
Видання зазначає, що нововведення стосуватиметься великих російських автомобільних концернів, де працює більше п'яти тисяч співробітників, а також виробників напівпричепів, електробусів або компаній під санкціями.
Для легкових машин, малотоннажних вантажних авто і вантажних з бензиновими двигунами екологічний клас може бути будь-яким – починаючи з Євро-0. Для легких комерційних автомобілів і вантажівок з дизельними двигунами – вище Євро-1, а з газовими – вище Євро-3.
Відзначається, що вимоги торкнуться машин, випущених з 1 квітня по 31 грудня. Документ вже в апараті уряду і проходить заключні правки.
Проте, за даними видання, концерни вже зібрали близько п'яти тисяч машин, які вони не можуть випустити на ринок через невідповідність регламенту. Наприклад, в березні "КамАЗ" вже перейшов до випуску вантажівок класу Євро-2, але поки не має права їх продавати.
Також наголошується, що згідно техрегламенту Митного союзу, всі машини, що випускаються на ринок, повинні відповідати класу Євро-5 і вище. Але після призупинення поставок систем управління двигуном Bosch, які регулюють в тому числі потужність і рівень викидів, з цим виникли складнощі.
Зазначимо, Європа, США і Японія скасували випуск автомобілів класу Євро-0 з 1992 року, Євро-1 – з 1995 року. Росія ввела стандарт Євро-2 в 2002 році.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що Автомобільна Корпорація Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) зупиняє роботу свого заводу в російському місті Калуга.