Російські автомобільні концерни вже зібрали близько п'яти тисяч машин, які вони не можуть випустити на ринок через невідповідність регламенту.

Уряд Росії через запроваджені проти неї санкції тимчасово дозволить випускати машини всіх екологічних класів, включаючи давно скасований у всьому цивілізованому світі Євро-0.

Про це пише "Коммерсантъ" з посиланням на постанову російського уряду про "Правила оцінки відповідності колісних транспортних засобів, що випускаються в особливий період".

Видання зазначає, що нововведення стосуватиметься великих російських автомобільних концернів, де працює більше п'яти тисяч співробітників, а також виробників напівпричепів, електробусів або компаній під санкціями.

Для легкових машин, малотоннажних вантажних авто і вантажних з бензиновими двигунами екологічний клас може бути будь-яким – починаючи з Євро-0. Для легких комерційних автомобілів і вантажівок з дизельними двигунами – вище Євро-1, а з газовими – вище Євро-3.

Відзначається, що вимоги торкнуться машин, випущених з 1 квітня по 31 грудня. Документ вже в апараті уряду і проходить заключні правки.

Проте, за даними видання, концерни вже зібрали близько п'яти тисяч машин, які вони не можуть випустити на ринок через невідповідність регламенту. Наприклад, в березні "КамАЗ" вже перейшов до випуску вантажівок класу Євро-2, але поки не має права їх продавати.

Також наголошується, що згідно техрегламенту Митного союзу, всі машини, що випускаються на ринок, повинні відповідати класу Євро-5 і вище. Але після призупинення поставок систем управління двигуном Bosch, які регулюють в тому числі потужність і рівень викидів, з цим виникли складнощі.

Зазначимо, Європа, США і Японія скасували випуск автомобілів класу Євро-0 з 1992 року, Євро-1 – з 1995 року. Росія ввела стандарт Євро-2 в 2002 році.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що Автомобільна Корпорація Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) зупиняє роботу свого заводу в російському місті Калуга.