Урсула фон дер Ляєн не вважає, що запроваджені Євросоюзом санкції проти Росії є надто м'якими.

Санкції проти РФ з кожним тижнем дедалі глибше проникають в економіку країни-агресора, тож національний дефолт Росії є лише питанням часу.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю виданню Bild.

Вона не вважає, що запроваджені Євросоюзом санкції є надто м'якими через те, що Кремль продовжує війну проти України.

"Із кожним тижнем санкції все глибше проникають в російську економіку: експорт до Росії впав на 70%. 700 російських літаків втратили ліцензію через відсутність запчастин та оновлень програмного забезпечення. Сотні великих компаній та тисячі експертів відвертаються від країни", - заявила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії зазначила, що за поточними прогнозами, валовий внутрішній продукт Росії впаде на 11%.

"Національне банкрутство Росії - це лише питання часу. Цією війною Путін також руйнує власну країну та майбутнє її народу", - наголосила фон дер Ляєн.

Як повідомляв УНІАН, за словами Урсули фон дер Ляєн, нові санкції проти Росії будуть спрямовані проти нафти, а також банків, зокрема, "Сбербанку". За її словами, "Сбербанк" поки не потрапив під санкції, оскільки є одним з основних каналів розрахунків за російські нафту і газ, які країни ЄС купують у РФ.

Вона зазначила, що Євросоюз працює над "розумними механізмами", щоб нафта могла бути включена в майбутній пакет обмежувальних заходів.

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