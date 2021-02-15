Волонтери вирізали біля берега великий басейн, аби птахи мали доступ до води.

У курортному Трускавці волонтери і небайдужі містяни об'єдналися заради порятунку понад півсотні лебедів.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Через люті морози озеро, де вони зимували, замерзло. Місцеві жителі разом з рятувальниками кілька разів пробували сітками зловити птахів, але марно: кілька пернатих вже загинули.

Згодом вирішили вирізати біля берега великий басейн, аби птахи мали доступ до води. Тепер люди щодня патрулюють озеро і дивляться, чи не замерз басейн.

Також вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора