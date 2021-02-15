У курортному Трускавці волонтери і небайдужі містяни об'єдналися заради порятунку понад півсотні лебедів.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Через люті морози озеро, де вони зимували, замерзло. Місцеві жителі разом з рятувальниками кілька разів пробували сітками зловити птахів, але марно: кілька пернатих вже загинули.
Згодом вирішили вирізати біля берега великий басейн, аби птахи мали доступ до води. Тепер люди щодня патрулюють озеро і дивляться, чи не замерз басейн.
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