Птахи могли загинути через хімічне забруднення важкими металами, яке сталося внаслідок ворожого бомбардування.

В національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) зафіксовано масову загибель птахів, серед яких - червонокнижні.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв у Facebook.

За його словами, протягом двох днів до офісу парку надходила інформація від місцевих мешканців та природоохоронця заповідника про те, що на лиманах Бурнас та Солоний на території парку, є багато загиблих птахів.

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"Вчора комісія нацпарку спільно з ветеринарами провела обстеження території ...і було встановлено, що на мілководдях лиманів Солоний та Бурнас дійсно є загиблі птахи. Але детальне обстеження території та акваторій показало, що загиблі птахи є тільки в зоні цих двох лиманів, неподалік від потужної ЛЕП. На інших територіях чи акваторіях наших лиманів загиблих птахів не знайдено", - написав Русєв.

Він зазначив, що під час перевірки нараховано біля 300 загиблих птахів. Серед них - 5 тонкодзьобих мартинів (внесені до Червоної книги України).

Ветеринарами відібрано проби на дослідження. Серед причин загибелі є кілька версій. Перша – інфекційна хвороба, друга - хімічна отрута на фермерських полях, де птахи іноді харчуються, третя - зіткнення з потужною ЛЕП, але явних зовнішних ознаків ураження струмом не виявлено.

Четверта версія - хімічне забруднення акваторії лиману Бурнас важкими металами та іншими хімічними сполуками, уключаючи ракетне пальне. Це могло статися внаслідок ворожого бомбардування зони Бурнасу. Вчений стверджує, що особливо, цю зону нацпарку російські військові бомбардували на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Русев додав, що поінформує громадськість про результати досліджень.

Як повідомляв УНІАН, у національному природному парку "Тузлівські лимани" почали гніздитися рідкісні червонокнижні птахи - сиворакші.