За порушення - штраф від 8500 до 68000 гривень з конфіскацією тварин.

Українці вимагають від влади заборонити розведення та продаж домашніх та диких тварин під час воєнного стану та протягом 5 років після його закінчення.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента.

Автор петиції Олександр Тітарчук пропонує внести зміни в ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження", а саме - статті 8 та статті 22.

Зокрема, прописати заборону розведення домашніх тварин на період воєнного часу та протягом 5-ти років після закінчення воєнного часу.

Пропонує і встановлення відповідальності за порушення заборони розведення - штраф від 8500 до 68000 гривень з конфіскацією тварин.

З цією метою передбачається зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення, доповнивши його окремою статтею 154-1 "Порушення заборони розведення домашніх та диких тварин в період дії воєнного стану".

Станом на 19 червня петицію підписали 594 осіб з 25 тисяч потрібних для її розгляду президентом.

Як писав УНІАН, у притулку для тварин у Бородянці Київської області, тривалий час окупованій російськими загарбниками, вижило лише 150 собак з майже 500.

Вас також можуть зацікавити новини: