Всіх охочих чекають з 9:00 до 16:00.

Після тримісячної перерви через масовані обстріли російськими військами в Миколаєві знову відкриється зоопарк. Відвідувачі зможуть провідати тварин вже з 11 червня.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, поки що відвідати Миколаївський зоопарк можна буде тільки у вихідні з 9:00 до 16:00.

"Упевнений, прогулянки в зоопарку доставлять вам багато задоволення. До того ж попри війну і те, що заклад три місяці було закрито для відвідувачів, його працівники зробили все, щоб зберегти тварин і територію в належних умовах. І навіть поліпшити їх", - зазначив Сенкевич.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські війська 7 березня обстріляли територію Миколаївського зоопарку. Відзначається, що снаряди впали біля вольєрів тигрів і білої Ведмедиці. Тварини не постраждали.

Європейська асоціація зоопарків і акваріумів зібравши понад 600 000 доларів на допомогу українським зоопаркам, постраждалим від вторгнення Росії.

Пожертви надійшли після того, як місцеві зоопарки, в тому числі Миколаївський зоопарк, розмістили в мережі прохання про допомогу. Залучити вдалося понад 600 тисяч доларів.

23 березня росіяни знову накрили вогнем зоопарк у Миколаєві.

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