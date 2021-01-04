У соцмережах обурюються: кажуть, сома-велетня треба було відпустити назад у річку.

Величезного сома спіймав рибалка у Рівненській області. Сом-велетень - 179 сантиметрів завдовжки та вагою 31 кілограм.Читайте такожНа Тернопільщині спіймали гігантську рибину (фото)

Витягнув його рибалка з річки Горинь. Про це розповів у соцмережі, йдеться у сюжеті ТСН.

Професійні рибалки кажуть: це рибина-гігант, таких у Рівненській області давно не ловили. Хіба що торік: тоді рибалки хвалилися уловом сома понад 2 метри та 65 кілограмів завважки.

Втім зараз коментатори у соцмережах обурюються: кажуть, сома-велетня треба було відпустити назад у річку.

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Автор: Ольга Робейко