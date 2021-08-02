У Мінприроди зазначили, що є тільки кілька підстав для полювання на рідкісних тварин.

Влада Російської Федерації дозволила полювати на рідкісних тварин, які внесені до Червоної книги. Дозвіл набув чинності з 1 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерство природи РФ.

Чинності набули два федеральні закони від 22.12.2020 № 455-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону "Про тваринний світ" та "Про полювання і про збереження мисливських ресурсів, і про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації".

У Мінприроди запевнили, що йдеться "про виняткові випадки з метою збереження об'єктів тваринного світу". За даними відомства, відстрілювати тварин, які занесені до Червоної книги, все ще заборонено. Прийняті документи дозволяють полювання на червонокнижних тварин з метою:

моніторинг;

регулювання чисельності;

охорони здоров'я населення;

усунення загрози для життя людини;

запобігання від масових захворювань домашніх тварин;

забезпечення традиційного способу життя корінних народів.

Читайте такожУкраїна загрожує екологічна катастрофа, якщо не переглянути економічну політику - експертПри цьому зазначено, що дозвіл на полювання може видати тільки Росприроднагляд.

Водночас зоозахисники б'ють на сполох. За словами керівника програми організації з особливо охоронюваних природних територій в РФ Михайла Крейндлина, цією можливістю можуть скористатися багаті люди заради трофейного полювання.

"Добування включає і відстріл, і вилов у виняткових випадках. Дійсно, такі випадки бували раніше, коли були спроби організації трофейного полювання на червонокнижних тварин. Це дуже корупційна форма, з нашої точки зору. В першу чергу, це трофейне полювання. Це може мати дуже негативні наслідки", - підкреслив Крейндлін.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 іспанців влаштували "полювання" в Португалії і вбили понад 500 оленів і кабанів. Це викликало в країні скандал.

Полювання на рідкісних тварин там дозволена, але конкретно в цьому випадку іспанці винищили більшу частину популяції оленів на місцевій фермі - в 40 км від Лісабона.

Автор: Анастасія Горбачова