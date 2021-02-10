За даними громадських активістів, дерево сильно пошкодили під приводом санітарного підрізування.

В Одесі фахівці спробують врятувати унікальне 200-річне дерево-пам'ятку, яке було майже знищене в 2020 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив головний інженер комунального підприємства «Міськзелентрест» Володимир Хрома.

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Зокрема, працівники підприємства спільно з київськими фахівцями приступили до робіт з лікування канадської тополі - 200-річної ботанічної пам'ятки, яка перебуває під особливою охороною держави.

Лікування проводитимуть у кілька етапів. Спочатку фахівці зріжуть грибкові новоутворення і оброблять зрізи спеціальним розчином, а наявні у дереві дупла запломбують і закриють. Це необхідно для того, щоб запобігти потраплянню вологи.

За попередньою оцінкою, вже навесні у дерева мають з'явитися нові пагони, проте крона повністю відновиться не раніше, ніж за 5 років.

Зазначається, що торік несанкціоновану обрізку дерева, яке росте за адресою: вул. Торгова, 17, виконала приватна керуюча компанія. Стосовно неї поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 242 КК України (умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду).

Знищення найтовстішої тополі України: що відомо

23 листопада 2020 року екскурсоводи заявили, що в центрі Одеси знищено унікальне дерево-пам'ятка - найтовстіша тополя України. Зокрема, як зазначив громадський активіст, екскурсовод Олександр Бабич, «на дрова» пущено знамените дерево - «Пушкінська тополя», відома також як «Канадська тополя».

За даними громадських активістів, дерево сильно пошкодили під приводом санітарного підрізування працівники обслуговуючого підприємства «Ренесанс-92».

Державна екологічна інспекція заявила, що вік дерева - понад 200 років, і воно є об'єктом природно-заповідного фонду.

Збитки, завдані державі, становлять 125 тис. 466 грн.

Канадська тополя в Одесі: чим відома

Канадська тополя - ботанічна пам'ятка природи місцевого значення – росте в центрі Одеси, на вул. Торговій. Вік дерева близько 200 років. Обхват стовбура - кілька метрів, висота до недавнього часу була більш як 40 м.

За деякими даними, це дерево – результат схрещування тополі чорної і тополі дельтоподібної в 1750 році у Франції.

Унікальне дерево внесено до туристичних маршрутів. Згідно з однією з легенд, поет Олександр Пушкін залазив по цьому дереву у вікно дружини комерсанта Резнича. За іншою легендою, Пушкін на честь цієї жінки посадив цю тополю.

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Автор: Лариса Козова