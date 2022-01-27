Помираючого лебедя з води витяг небайдужий чоловік.

У столичному парку "Наталка" в Оболонському районі виявили мертвого лебедя.

Про цей інцидент повідомляє Київський зоопарк на своїй сторінці в Facebook.

Для встановлення причини загибелі птаха були викликали фахівців з Київського зоопарку.

Там поінформували, що ветеринари негайно виїхали до парку після того, як їх повідомили про знайденого птаха. Однак спеціалісти лише переконалися, що лебідь справді мертвий.

"Результати розтину показали, що птах помер від тромбозу печінкової вени внаслідок процесів, викликаних кульовим пораненням перикарду, отриманих 4-6 тижнів тому", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що подібні випадки нелюдяної жорстокої поведінки трапляються досить часто.

Помираючого лебедя витяг небайдужий чоловік, який у крижаній воді намагався гілкою захопити і підтягнути птаха до берега. Йому допомогла пенсіонерка, позичила держака від мітли у двірника під заставу свого телефону. Разом вони підтягнули лебедя на берег, але птах вже загинув, пише "Вечірній Київ".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно браконьєри заради забави вбили лебедя у Нововолинську Волинської області, який жив на місцевому озері.

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