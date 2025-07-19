Риби, які живуть у стоячих водоймах, попри наявність таких в Україні, дивовижним чином позникали.

В Україні є немало видів риб, які занесені до Червоної книги і вважаються такими, що зникають. Іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь розповіла, що зараз у загрозливому стані види стоячих водойм, серед яких мересниця озерна, карась золотий та умбра європейська.

Вона пояснила, лімнофіли (риби, які живуть у стоячих водоймах), попри наявність таких водойм в Україні, дивовижним чином позникали.

"Є такий вид, називається мересниця озерна або гольян озерний. Він живе в невеличких заплавних озерцях Полісся. Однак, наприклад, там зафіксували його в одному озерці, а на наступний рік воно пересохло і цей вид зник", - сказала вона "Телеграфу".

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На думку іхтіологині, саме тому лімнофіли зникають в Україні, особливо враховуючи сучасний стан водойм. Наразі в Україні немає розливу на багатьох річках, немає заплавних водойм, де види ці види можуть жити.

Важливо, що карась звичайний або золотий, якого занесено у Червону книгу, також зникає і знаходиться під загрозою. Куцоконь пояснила:

"Спочатку ми думали, що карася звичайного сильно пригнітив карась сріблястий, але це не основна проблема. Наразі в Україні немає цих заплавних водойм, де види можуть зберігатись тривалий час".

Вона стверджує, що у Дунайському регіоні схожим чином зникає умбра європейська, яка теж занесена до Червоної книги України та міжнародних червоних списків.

Новини про риб в Україні

Раніше Куцоконь розповіла, що в водоймах України майже немає гігантських сомів, вага яких перевищувала б 100 кілограмів, бо їх виловлюють у дрібнішій вазі. Вона стверджує, що виростати до величезних розмірів вони буквально не встигають.

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