В планах було висадити 40 млн дерев.

Населення України висадило за осінь майже 58 млн дерев, що на 18 млн штук більше, ніж ті показники, що були заплановані в рамках програми "Зелена країна".

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець повідомив, що в планах було висадити восени 40 млн дерев, проте завдяки сприятливим погодним умовам обсяг посадки вдалося збільшити.

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"Головним лідером є Житомирщина, яка висадила понад 14 млн дерев", - зауважив Болоховець.

Також значний обсяг висадки дерев є в Київській, Волинській, Львівській, Луганській та Запорізькій областях.

Голова Держлісагенства підкреслив, що висадка дерев повинна стати національним трендом і до цієї акції варто залучити якомога більше громадян.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський у червні 2021 року підписав указ про реалізацію в Україні проекту "Зелена країна" для збільшення кількості лісів в Україні. За цією програмою в найближчі три роки в Україні буде посаджено 1 млрд дерев.

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Автор: Альона Кириченко