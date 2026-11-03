Цього гігантського птаха 150 років вважали вимерлим: аналіз ДНК розкрив несподівану правду

Генетичний аналіз показав, що останки належали не окремому вимерлому виду.

Вчені переглянули уявлення про доісторичних гігантських журавлів, кістки яких знаходили в європейських печерах. Аналіз стародавньої ДНК показав, що птахи, які вважалися окремим вимерлим видом, насправді були великими представниками сірого журавля, який мешкає в Європі й сьогодні.

Результати дослідження поставили під сумнів наукову класифікацію, що існувала понад 150 років, і змусили вчених замислитися, чи не були деякі інші доісторичні птахи помилково визнані вимерлими видами, пише Scitechdaily.

Історія цієї наукової загадки почалася ще в XIX столітті. Французький біолог Альфонс Мілн-Едвардс дослідив незвично великі кістки журавлів, виявлені в печерах на півдні Франції. Він припустив, що останки належать окремому виду, якому дав назву Grus primigenia.

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Відтоді ці знахідки вважалися свідченням існування гігантського журавля, який зник після останнього льодовикового періоду.

Однак дослідники з Борнмутського університету вирішили перевірити цю гіпотезу за допомогою сучасних генетичних методів. Під керівництвом професора еволюційної палеоекології Джона Стюарта вчені дослідили стародавню ДНК із 18 кісток журавлів, знайдених в Англії, Уельсі, Франції, Німеччині та на Балеарських островах.

Генетичний аналіз показав, що останки належали не окремому вимерлому виду, а сірим журавлям. Таким чином, птахи, яких понад півтора століття вважали зниклими гігантами, виявилися представниками сучасного виду.

"У попередніх дослідженнях для вивчення цих великих птахів спиралися лише на розмір і форму кісток. Аналіз ДНК дозволив нам отримати набагато точніше уявлення про те, що вони собою являють", – пояснив Стюарт.

Чому стародавніх журавлів вважали окремим видом

На думку вчених, початкова помилка могла бути пов’язана зі статевим диморфізмом – відмінностями у розмірах між самцями та самками одного виду.

У сірих журавлів самці значно більші за самок. Ймовірно, саме ця особливість призвела до того, що великі останки сприйняли за свідчення існування окремого виду.

Дослідники припускають, що палеонтологи фактично порівнювали кістки великих самців і дрібніших самок, помилково відносячи їх до різних груп птахів.

Чому стародавні журавлі були більшими за сучасних

Незважаючи на те, що вчені встановили видову приналежність решток, причина значних відмінностей у розмірах між стародавніми та сучасними журавлями поки що залишається загадкою.

Одна з можливих версій пов’язана зі зміною природного середовища проживання птахів. Зокрема, дослідники припускають, що на зменшення розмірів могло вплинути осушення водно-болотних угідь та зміна характеру землекористування.

Однак поки що це лише гіпотеза, яка потребує додаткової перевірки.

Вчені планують з’ясувати, яку роль у зміні розмірів тіла журавлів відіграли трансформація природних ландшафтів та діяльність людини.

Які ще вимерлі птахи можуть виявитися живими видами

Це відкриття має значення не лише для вивчення журавлів. Воно показує, що деякі доісторичні птахи могли бути помилково класифіковані як окремі вимерлі види виключно через незвичайні розміри викопних кісток.

На думку дослідників, у таких випадках необхідно враховувати не лише форму та розміри решток, а й генетичні дані. Це допоможе з’ясувати, чи справді йдеться про невідомий вид, чи лише про більших або дрібніших представників птахів, які існують досі.

"Хоча багато видів птахів сьогодні вразливі перед обличчям людської діяльності, цілком можливо, що ми переоцінили масштаби вимирання в минулому", – підсумував Стюарт.

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