Вже зафіксовано близько 260 випадків екоциду на території України.

Розмір шкоди, завданої окупантами українській екосистемі, перевищує 200 млрд грн.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час онлайн зустрічі із міністром захисту навколишнього середовища, вод та лісів Румунії Барна Танчос, повідомила прес-служба Міндовкілля.

"Ми з першого дня війни обраховуємо всі збитки, які завдають окупанти нашому довкіллю. Вже зафіксовано близько 260 випадків екоциду на території країни та більше 2 тисяч кейсів знищення наших екосистем. Розмір шкоди перевищує 200 млрд грн. Така війна однозначно залишить величезні шрами на тлі українського довкілля. Україна приєдналися до сім’ї LIFE і ми маємо великі сподівання, що у рамках програми, серед іншого, зможемо відновлювати нашу живу природу", - відзначив Стрілець.

Зазначається, що у рамках зустрічі румунською стороною також піднято питання ядерної безпеки та доступ до даних про рівень радіації, адже із перших днів війни фокус всієї світової спільноти був прикутий до цієї теми.

"Окупанти і сьогодні не розуміють ризики, які вони провокують, хаотично закидуючи нашу землю ракетами. Єдиний спосіб убезпечити від ядерної загрози не тільки Україну і Румунію, а й всю Європу та світ, це закрити небо над нашою країною. Сьогодні Україна надала кожному жителю планети вільний доступ до даних про стан радіації на нашій території. Кожен може 24/7 отримувати дані про всі зміни показників через офіційний застосунок Міндовкілля "ЕкоЗагроза", - наголосив український міністр.

Разом з тим Україна та Румунія домовилися посилити співпрацю в Дунайському регіоні та співробітництво в природоохоронній сфері.

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