Жертв та руйнувань внаслідок ворожої атаки немає.

Вночі окупанти здійснили черговий мінометний обстріл Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Після другої ночі розпочався мінометний обстріл, дев'ять приходів по Великописарівській громаді", - зазначив він.

За словами Живицького, жертв та руйнувань немає.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські загарбники застосували заборонені фосфорні снаряди для обстрілу Сумщини.

Також раніше ворог завдав ударів некерованими ракетами з гелікоптерів по Краснопільскій громаді Сумської області. Російські гелікоптери здійснили шість пусків по українській території.

Тільки за минулу добу, 27 червня, російські війська випустили по Сумщині понад 150 снарядів та мін зі ствольної та реактивної артилерії, з гелікоптерів. Внаслідок атаки одна людина загинула, та ще одна отримала поранення. Постраждали території чотирьох громад – Юнаківської, Білопільської, Краснопільської та Шалигінської.

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченко, загрози повторного наступу Росії на Сумську та Чернігівську області немає, але РФ здійснює заходи для демонстрації своєї присутності, щоб відволікати українських військових.

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