Мінекології готове допомогти інвесторам, охочим вкластися у відновлення України.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України обраховує всі збитки, яких російські війська завдають українському довкіллю в ході повномасштабної агресії.

Про це заявив очільник міністерства Руслан Стрілець, повідомляє Радіо Свобода.

"На сьогоднішній день ми обраховуємо всі збитки, які окупанти завдали нашому довкіллю. Загальна сума збитків вже перевищила 202 мільярди гривень, і це абсолютно не всі кейси, які ми повинні обрахувати, використовуючи наші нові методики", – сказав він.

Стрілець додав, що його відомство готове допомогти інвесторам, охочим вкластися у відновлення України.

"(Готові) вже сьогодні почати готувати документи, проектну документацію, отримувати відповідні дозвільні документи, щоб після завершення війни або, якщо, скажімо так, активна фаза війни трошки вщухне, то вже почати реалізацію якихось конкретних будівельних проектів", – сказав міністр.

Станом на травень 2022 року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України зафіксувало 231 екологічний злочин, найімовірніше скоєний Росією.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками експертів, викиди забруднювальних речовин у повітря внаслідок знищення російськими окупантами нафтобаз в Україні перевищують 290 тисяч тонн.