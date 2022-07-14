На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних та штурмових дій ворог не вів.

На Харківському напрямку російські війська намагаються утримати свої зайняті раніше рубежі та позиції.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 18:00 14 липня щодо російського вторгнення.

"Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста Харкова та населених пунктів Протопопівка, Прудянка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне. Завдав авіаційних ударів неподалік Петрівки. Вів повітряну розвідку із оперативно-тактичними БПлА "Орлан-10" поблизу Василенкового і Шевченкового", - йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних та штурмових дій ворог не вів. Обстрілював наші позиції із артилерії в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Времівка, Ольгівське, Темирівка, Білогір'я, Малинівка, Кам’янське, Новоандріївка, Невельське, Оріхів та інших.

Разом із тим на Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Лиманів, Посад-Покровського, Степової Долини, Прибузького, Олександрівки, Зорі, Котляревого, Любомирівки, Новомиколаївки, Мирного, Киселівки, Благодатного, Кобзарців, Яковлівки, Березнегуватого, Білої Криниці, Ольгиного, Князівки, Іванівки, Червоного Яру та низки інших населених пунктів. Застосував авіацію для удару неподалік Таврійського.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворожі підрозділи обстріляли населені пункти Дорошівка і Грабовське Сумської області.

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські захисники відбили штурм російських окупантів на Донецькому та Слов'янському напрямках.

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