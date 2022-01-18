Поки тварини буду підростати і всіляко радувати туристів.

У національному парку на Закарпатті оселилися близько сотні благородних оленів.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Їх придбав місцевий підприємець: вони були привезені із Нової Зеландії, Австрії, Англії та Угорщини. Всі вони не прості, а селекційно виведені.

Поки тварини буду підростати і всіляко радувати туристів, які приїдуть на них поглянути. Вони поки поводяться дуже полохливо та обачно, і практично не підпускають до себе людей.

Планується, що після того, як тварини досягнуть трирічного віку - їх випустять у навколишні ліси, аби відновити популяцію оленів у дикій природі.

Свою ініціативу фермер пояснює тим, що за останній час місцева фауна оленів значно скоротилась через браконьєрів, які бездозвільно полюють на оленів у горах.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області екологи оселили на заповідному острові стадо оленів. Трьох оленів та трьох ланей оселили на острові Єрмаків у Дунайському біосферному заповіднику.

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