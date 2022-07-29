Загалом 17 суден в портах "Одеса" та "Чорноморськ" уже завантажені.

10 суден з українським зерном в портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже готові до відправлення.

Про це міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, судна, які були завантажені зерном ще взимку, готові до виходу щойно українські партнери, ООН та Туреччина погодять "зелений коридор" в напрямку Босфору.

"Станом на зараз 17 суден в портах "Одеса" та "Чорноморськ" уже завантажено, та 10 з них готові до відправлення. Експорт зерна розпочнеться з відправки кораблів, які не змогли покинути порт через початок повномасштабного вторгнення Росії. Розраховуємо оперативно вивезти понад 20 млн тонн зерна минулорічного врожаю та розпочати експорт нового", - зазначив Кубраков.

Він також зауважив, що розблокування портів надасть українській економіці щомісячно майже мільярд доларів валютної виручки. Це допоможе стабілізувати гривню і покращити економічну ситуацію країни.

"Ми діємо у цілодобовій координації з ЗСУ і не втрачаємо пильності. Продовжуємо працювати над розширенням пропускної спроможності залізниці, автомобільних доріг та пунктів пропуску на кордоні", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Сьогодні, 29 липня, до Одеси прибули посли країн G7. За інформацією посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс, посли G7 і Туреччини перебувають в Одесі, щоб підтвердити важливість укладеної за посередництва ООН угоди, яка дозволяє відправляти продовольство з України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова експортувати зерно і зараз чекає сигналу від партнерів розпочати цей процес.

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