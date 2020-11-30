Наземні випробування літака вже проводяться.

Бразильська компанія Embraer проведе перші льотні випробування електрифікованого сільськогосподарського літака EMB-203 Ipanema у 2021 році.

Про це повідомляє Aviation Week.

Читайте такожУкраїнським аграріям виділили майже 1,5 мільярда гривень на здешевлення кредитів

Наземні випробування літака вже проводяться.

Розробка повністю електричного літака на базі EMB-203 ведеться в Бразилії з травня 2019 року. У проекті бере участь бразильська компанія WEG, що займається розробкою і виробництвом електромоторів. Технічні подробиці про електричний літак розробники не розкривають.

Наприкінці листопада 2020 року Embraer уклала з португальською енергетичною компанією EDP угоду про спільну розробку акумуляторної батареї та системи її підзарядки для електрифікованого EMB-203.

Сільськогосподарський літак EMB-203 був розроблений в Бразилії в першій половині 2010-х років на базі EMB-202. Останній був створений у другій половині 1960-х років. Ipanema оснащений поршневим двигуном 320 кінських сил.

Довжина літака становить 7,4 метра, висота 2,2 метра, а розмах крила — 13,3 метра. EMB-203 може виконувати польоти на швидкості до 230 кілометрів на годину на відстань до 938 кілометрів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН