Чорноморські порти України втратили третину потужностей експорту зерна, - Reuters

Експорт сільськогосподарської продукції залишається найбільшим джерелом валютних надходжень України.

Україна втратила близько третини потужностей експорту зерна через ключові чорноморські порти внаслідок посилення російських ракетних та безпілотних атак, пише Reuters.

Попри понад чотири роки повномасштабної війни з Росією, експорт сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та рослинних олій, залишається найбільшим джерелом валютних надходжень України. Понад 90% цієї продукції відвантажується через три порти в Одеській області.

За даними торгового департаменту Української асоціації аграріїв, в середньому в Україні можуть відвантажувати близько 4 млн тонн зерна на місяць. Зазначається, що протягом останніх сезонів на Україну припадало близько 6% світового експорту пшениці та близько 11 % світового експорту кукурудзи, а це означає, що затяжні перебої можуть вплинути на глобальні ринки.

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Однак Росія останніми тижнями активізувала атаки на чорноморські порти, використовуючи балістичні ракети. Хоча порти продовжують працювати, в асоціації аграріїв попередили, що, якщо нинішня інтенсивність атак збережеться і ремонтні роботи не будуть проведені, інфраструктура може зазнати значних пошкоджень протягом кількох місяців.

Тим часом, джерела в галузі повідомили Reuters, що трейдери стикаються з логістичними проблемами. За словами високопоставленого представника галузі, порти не зупинилися повність, однак трейдери стикаються з проблемами з закупівлями, продажами, відвантаженнями, накопиченням вантажів, цінами та фрахтом.

Дані "Укрзалізниці" свідчать, що кількість вагонів із зерном, що прямували до портів Одеси, за тиждень з 2 по 8 липня знизилася на 11% порівняно з попереднім тижнем, а експорт скоротився на 17%.

В компанії "Кернел-Трейд", яка є найбільшим українським експортером зерна, заявили про зупинку роботи в Чорноморському порту через серію російських атак. А чотири з 13 великих зернових терміналів портів призупинили закупівлю зерна.

Аналітики консалтингової компанії ASAP Agri зазначили, що "загальне небажання" судновласників заходити в українські порти також чинить тиск на зростання фрахтових ставок.

Експорт агропродукції з України – останні новини

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук наголошував, що удари росіян по українській портовій інфраструктурі зменшують можливості для експорту врожаю за кордон. Відповідно, надходження валютної виручки також зменшується. За його словами, ситуація може загостритися восени, коли фермери збиратимуть врожай, з урахуванням нерозпроданих залишків попереднього сезону.

Раніше аналітики рахували, що ворожі атаки окупантів по портовій інфраструктурі України можуть скоротити експорт зерна з нашої країни на третину.

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