Капуста раптово здорожчала: скільки коштує овоч в Україні

Попит зростає на тлі скорочення пропозиції.

Ціни в Україні на минулорічну білокачанну капусту від фермерів зросли за тиждень в середньому на 25%. Овоч зараз продають в діапазоні 4-10 грн/кг.

Аналітики проекту EastFruit пояснюють зростання вартості капусти пожвавленням попиту на тлі суттєвого скорочення пропозиції овочу врожаю 2025 року на ринку.

Фермери почали поступово підвищувати ціни на торішню білокачанну капусту з початку поточного тижня. Водночас наразі вартість капусти в Україні на 85% нижча, ніж за аналогічний період минулого року.

Учасники ринку не виключають подальшого зростання цін на білокачанну капусту через стрімке скорочення запасів овочу у сховищах.

Ціни на капусту в супермаркетах України

Капуста вагова в Varus коштує 7,6 грн/кг.

Капусту білоголову в Сільпо продають по 10 гривень за кілограм.

Вартість капусти в АТБ складає 8,89 грн/кг.

На минулому тижні ціни на томати зросли в середньому на 10% – фермери відпускали овоч в межах 160–180 грн/кг. За рік помідори здорожчали приблизно на 77%.

А от морква, як і решта овочів борщового набору, сьогодні коштує в Україні значно дешевше, ніж минулого року. Втім, дорожчати почав і цей коренеплід – за попередній тиждень він додав в ціні 20%.

