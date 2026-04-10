Україні не вистачає помідорів: ціни перед Великоднем різко злетіли

Туреччині вигідніше постачати овочі до країн Євросоюзу.

Гуртові ціни на тепличні помідори в Україні зросли за тиждень в середньому на 10% до позначки 160–180 грн/кг. З урахуванням останнього здорожчання вартість томатів зараз приблизно на 77% вища, ніж в аналогічний період минулого року.

Аналітики проекту EastFruit зазначають, що головна причина подорожчання помідорів - недостатня пропозиція на внутрішньому ринку. Водночас попит на овочі досить активний.

При цьому в основній країні-постачальнику продукції до України - Туреччині - томати також дорожчають. Це пов'язано з нарощенням експорту до країн Євросоюзу. Вітчизняні ж тепличні комбінати тільки розпочали збирання овочів, тому поки що Україна залежить від імпорту помідорів.

Відео дня

Продавці не виключають, що у другій половині квітня зростання цін на томати, зі збільшенням внутрішнього виробництва, нарешті зупиниться.

Ціни на помідори в супермаркетах України

Імпортовані з Азербайджану томати коштують в "Сільпо" 251,9 грн/кг.

Томат ваговий в Varus відпускають по 229,9 грн/кг.

Турецькі тепличні томати в АТБ продають по 227,89 грн/кг

Ціни на продукти в Україні – останні новини

За минулий рік вартість святкового кошику в Україні на Великдень зросла від 12% до 17% в залежності від бюджетності його наповнення. Якщо покласти туди сир, ковбасу, а також кагор та свіжі овочі – зростання цін буде більш відчутним.

В Міжнародному валютному фонді прогнозують, що попри завершення війни в Ірані, харчові продукти в світі продовжать дорожчати. В зоні ризику опинилися соціально незахищені верстви населення.

