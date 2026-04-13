Ціни на овочі, фрукти та зелень в Україні переписали: скільки і що тепер коштує

Відпускні ціни на картоплю знову змінилися.

В Україні знову переглянули відпускні ціни на більшість овочів і фруктів. Зокрема, продовжує дешевшати білокачанна капуста врожаю минулого року, ціни на яку вже на 88% нижчі, ніж рік тому.

Аналітики проекту EastFruit зазначили, що таку капусту продають по 2-8 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше відпускні ціни перебували на рівні 6-9 грн/кг. При цьому ціни на молоду капусту різко зросли з 25-30 до 80-95 грн/кг. Зросла вартість пекінської капусти з 27-32 до 43-48 грн/кг.

Крім того, дорожче, ніж минулого тижня, продавався столовий буряк – по 8-10 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше овоч продавали по 6-9 грн/кг. Недостатня пропозиція помідорів призвела до чергового зростання цін з 160-170 грн/кг до 180-190 грн/кг. Подешевшали кабачки з 130-150 до 125-135 грн/кг, а ціни на баклажани впали з 220-240 до 190-210 грн/кг. Також у продажу є редис і його ціна поки що стабільна – 68-75 грн/кг.

Варто зазначити, що трохи змінилися відпускні ціни на картоплю. Зараз овоч продають по 6-11 гривень за кілограм, а тижнем раніше – по 5-12 грн/кг.

Також подешевшала і зелень. Так, ціни на зелену цибулю знизилися з 200-220 до 100-160 гривень за кілограм, на кріп – з 400-500 до 345-355 грн/кг, на петрушку – з 390-410 до 345-355 грн/кг, а на салат – з 180-200 до 90-120 грн/кг.

Що стосується фруктово-ягідного сегмента, то тут ситуація відносно стабільна. Нижня цінова межа яблук знизилася з 25 до 18 гривень за кілограм, а діапазон цін на груші розширився з 55-120 до 34-130 грн/кг. Також подорожчала полуниця з 150-170 до 160-180 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Виробництво вершкового масла в Україні цього року збільшилося порівняно з минулим роком. Зазначається, що нещодавнє підвищення цін на масло було лише тимчасовим, і вартість продукту знову почала знижуватися.

Крім того, експерт Любомир Гайдамака зазначив, що на українців вже незабаром чекає новий виток зростання цін на рибу.

