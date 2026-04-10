Ціни на моркву в Україні почали зростати: скільки сьогодні коштує кілограм овочу

Сьогодні морква продається в середньому на 69% дешевше, ніж рік тому.

Ціни на моркву в Україні почали зростати. Річ у тім, що попит на якісний овоч зростає, але пропозиція обмежена.

Аналітики проекту EastFruit зазначають, що на даний момент моркву пропонують до продажу по 6–13 грн/кг ($0,14–0,30/кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За інформацією учасників ринку, оптові компанії все частіше стикаються зі складнощами із закупівлею необхідних обсягів моркви високої якості.

Варто зазначити, що на сьогодні ці коренеплоди в Україні все ж надходять у продаж у середньому на 69% дешевше, ніж роком раніше.

Ціни на моркву в супермаркетах України

У Varus овоч продають по 10,90 грн/кг.

При цьому в АТБ моркву можна купити за 10,89 грн/кг.

У той же час у "Сільпо" ціни стартують від 9,80 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Українські фермери кинулися продавати капусту старого врожаю, тому відпускні ціни на цей овоч обвалилися. Річ у тім, що якість білокачанної капусти в сховищах різко погіршується, а ранні овочі починають надходити у продаж.

Крім того, експерт Любомир Гайдамака попередив українців, що найближчими тижнями ціни на рибу зростутьна 15–25% через подорожчання палива, логістики та скорочення пропозиції на європейському ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: