Виробники не виключають можливості подальшого зниження ціни на тепличний огірок в Україні.

Сьогодні тепличні комбінати України ведуть реалізацію огірка по 20-60 грн/кг ($0,51-1,52/кг), що в середньому на 28% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що головною причиною знижувального цінового тренду представники тепличних комбінатів вважають сезонне збільшення пропозиції цієї продукції в умовах досить низького попиту.

За словами операторів ринку, причин для ситуації, що склалася, було відразу кілька:

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по-перше, вибірки в комбінатах були стабільними й в достатніх обсягах, через що пропозиція на ринку помітно збільшилися;

водночас попит на огірки помітно погіршився порівняно з минулим тижнем.

"У підсумку, продавці змушені були переглядати відпускні ціни в бік зниження, щоб активізувати темпи збуту й уникнути накопичення на складах великих обсягів нереалізованої продукції", - йдеться в повідомленні.

Аналітики також відмітили, що наразі тепличний огірок в Україні вже коштує в середньому на 57% дешевше, ніж у середині травня 2023 року. При цьому виробники не виключають можливості подальшого зниження цін за умови збереження нинішніх темпів збуту.

Ціни на овочі в Україні

9 травня стало відомо, що на вітчизняному ринку зберігалася тенденція зростання цін на торішню моркву. Фермери тоді відвантажували якісну моркву по 9-15 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

13 травня повідомлялося, що ціни на овочі в Україні різко пішли вгору, але ця тенденція стосувалася лише овочів старого врожаю. При цьому овочі нового врожаю продовжували дешевшати.

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