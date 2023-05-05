Пропозиція огірка на ринку стрімко зростає.

Українські тепличні комбінати відвантажують огірки від 60 до 110 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Чергове здешевлення огірка на українському ринку, на думку продавців, пов’язане з тим, що більшість стаціонарних комбінатів уже вийшли на повну потужність, унаслідок чого пропозиція огірка на ринку стрімко зростає. Водночас темпи збуту в даному сегменті залишаються відносно невисокими.

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За підрахунками експертів, попри здешевлення тепличного огірка, наразі дана продукція в Україні пропонується до продажу в середньому в 1,6 раза дорожче, ніж на початку травня минулого року.

Ціни на продукти в Україні

Як повідомляв УНІАН, ціни на продукти харчування і безалкогольні напої у березні на споживчому ринку зросли на 2,2%. Найбільше (на 17,3%) подорожчали овочі.

За підрахунками Інституту аграрної економіки, в Україні за рік повномасштабної війни харчові продукти подорожчали на 31,5%. Проте, як прогнозують аналітики, можна очікувати сповільнення зростання і, навіть, зниження середніх споживчих цін на окремі продукти харчування в міру надходження продукції нового врожаю.

Як сказав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, в Україні вже почали знижуватись ціни на овочі, проте максимальне зниження буде в червні.

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