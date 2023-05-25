Українські тепличні комбінати зараз пропонують тепличні огірки за ціною 55-90 грн/кг.

В Україні наразі ціни на тепличні огірки в середньому на 25% вищі, ніж наприкінці травня минулого року.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, українські тепличні комбінати зараз пропонують огірки за ціною 55-90 грн/кг. Це в середньому на 16% нижче, ніж наприкінці минулого тижня.

Виробники вважають, що зниження цін на цю продукцію обумовлене стрімким сезонним збільшенням пропозиції на ринку на тлі невисоких темпів продажів. Локальні оптові компанії та роздрібні мережі закупають товар невеликими партіями з огляду на невисокий попит серед кінцевих споживачів.

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Водночас більшість учасників ринку не виключають подальшого зниження цін на огірки, оскільки обсяги збору цього овоча в тепличних підприємствах зростають.

Ціни на овочі в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у перший тиждень травня українські тепличні комбінати відвантажували огірки від 60 до 110 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, максимальне зниження цін на овочі очікується в червні, оскільки починаючи з травня на ринку зростає кількість товарів українського походження.

Нагадаємо, експерти Інституту аграрної економіки ваідзначали, що за рік повномасштабної війни ціни на харчові продукти в Україні зросли майже на третину. Але з надходженням продуктів нового врожаю середні ціни на окремі категорії можуть зменшитися.

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