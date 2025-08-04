Деякі позиції здивували своєю ціною минулого тижня.

Ціни в Україні на овочі, фрукти та ягоди за тиждень змінилися. Так, відпускні ціни на капусту продовжують падати.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що овоч подешевшав із 17-22 до 15-20 гривень за кілограм. При цьому знизилися ціни на моркву з 15-20 до 10-16 грн/кг. Водночас, попори зростання пропозиції, картопля подорожчала - нижня цінова межа піднялася з 13 до 15 грн.

Крім того, знову подешевшав солодкий перець з 50-120 до 49-65 гривень за кілограм і зросли ціни на томат з 35-70 до40-75 грн/кг. Дорожче, ніж попереднього тижня продавався огірок - нижня цінова межа підскочила з 15 до 22 гривень.

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Водночас цвітна капуста і баклажан подешевшали з 45-55 до 25-50 грн/кг і з 30-40 до 18-36 грн/кг відповідно. Продовжують знижуватися ціни на цукрову кукурудзу - з 16-23 до 10-20 грн/кг, а ось ціни на часник зростають, попри старт збору врожаю - з 60-130 до 80-140 грн/кг.

У сегменті зелені різко подорожчали кріп і салат з 50-105 до 145-80 грн/кг і з 25-30 до 40-65 грн/кг відповідно. Крім цього, знизилися ціни на зелену цибулю з 70-150 до 60-135 гривень за кілограм.

Що стосується ягід і фруктів, то ціни змінилися різноспрямовано. Так, малина подорожчала зі 130-180 до 170-220 грн/кг. Діапазон цін на ожину звузився. Минулого тижня ягоду продавали в діапазоні 180-230 грн/кг, хоча тижнем раніше по 150-250 грн/кг.

Збір лохини сягнув піку, що змушує продавців і далі знижувати відпускні ціни зі 150-230 до 100-160 грн/кг. Чорна смородина стала продаватися дорожче - зі 130-190 грн/кг підскочила до 200-220.

При цьому ціни на вишню набирають обертів - зі 100-155 підскочили до 120-165 грн/кг. Почала дорожчати диня - з 25-35 до 26-40 грн/кг. Зростання пропозиції яблука ранніх сортів призвело до зниження цін з 60-70 до 55-65 грн/кг. З тієї ж причини почав дешевшати виноград з 175-250 до 160-220 грн/кг. У сегменті імпортної продукції знизилася вартість банана з 60-75 до 55-65 грн/кг.

Ціни на картоплю в Україні - прогноз на осінь

Виконувач обов'язків першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник розповів, що потенційний урожай багатьох культур в Україні під загрозою через аномально теплу зиму, пізні весняні заморозки, а також нестачу вологи в деяких регіонах. Зокрема, проблеми торкнулися врожаю картоплі.

За його словами, у вересні-жовтні оптові ціни, найімовірніше, становитимуть 12-18 грн/кг, а в роздрібній торгівлі - очікується 20-26 грн/кг.

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