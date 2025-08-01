Серед рекордсменів - вершкове масло, свинина, молочні продукти, фрукти та овочі.

Ціни на продукти в Україні знову наблизилися до європейських, а деякі товари вже коштують дорожче в нашій державі, констатує Національний банк у липневому інфляційному звіті.

Згідно з документом, з 2016 року ціни на продукти харчування в Україні зросли в середньому на 79% у євро, тоді як у країнах ЄС – лише на 46%.

"Проте динаміка цін за окремими товарними групами була неоднорідною, як і відхилення цін на окремі продукти в Україні від цін у країнах ЄС. Наприклад, ціни на хліб та крупи, фрукти та овочі, прісноводну рибу залишаються нижчими, ніж в Європі, завдяки меншим, порівняно з ЄС, витратам на сировину, працю та логістику", - зазначають в НБУ.

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Експерти порівнюють ціни на окремі групи товарів в Україні і ЄС та відмічають, що соняшникова олія в нашій державі дешевша на 20–25%, ніж у Польщі, завдяки розвиненому внутрішньому виробництву.

Тоді як вершкове масло - навпаки.

"Ціни на вершкове масло в Україні відносно вищі, ніж середньоєвропейські (зокрема на 20–25% порівняно з Польщею), що пов'язано з високою собівартістю виробництва та значною державною підтримкою агровиробників у країнах ЄС", - наголошується у звіті.

Продукція тваринництва також демонструє подібні контрасти.

"Свинина та молочні продукти дорожчі, ніж польські, через структурні проблеми галузі та різницю в державній підтримці, тоді як м'ясо птиці та яйця дешевші завдяки ефективності великих виробників, вертикальній інтеграції та економії від масштабу", - зазначається у звіті.

Ціни на фрукти та овочі в Україні з 2016 року зросли на 110% в євровому еквіваленті, тоді як в ЄС цей показник становить 51%.

Зазначається, що зростання цін викликано як внутрішніми чинниками (погода, наслідки війни, зростання виробничих витрат, внутрішній попит), так і зовнішніми. Йдеться про зміну світових цін та продукти, торговельні преференції та зовнішній попит.

Крім цього, більш суттєве зростання цін на продукти в Україні, ніж в ЄС, викликане різницею у ставці ПДВ. В НБУ пояснюють, що багато країн ЄС мають знижену ставку ПДВ на базові харчові продукти.

"Зокрема, у Польщі для базових продуктів харчування діє ставка 5%, тоді як в Україні – 20%, а в період з лютого 2022 року до березня 2024 року польський уряд знижував її до нуля з метою стримування продовольчої інфляції", - підкреслюють експерти регулятора.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Наприкінці липня в Україні впали ціни на лохину. Зазначається, що ягоду пропонують до продажу за ціною 100-180 грн/кг у залежності від якості та обсягів пропонованих партій. У середньому це на 33% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Натомість, подорожчали буряк та морква. Станом на 25 липня робочого тижня буряк коштував 10-20 грн/кг, тоді як за тиждень до цього ціни на овоч знаходились на рівні 8-12 грн/кг. Морква подорожчала зі 13-20 гривень за кілограм до 15-20 гривень.

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