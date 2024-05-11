Наразі ціни на суницю садову вже опустилися нижче рівня минулого року.

В Україні різко знизилися ціни на суницю садову. На початку поточного тижня, коли південні та західні області розпочали збирати полуницю у відкритому ґрунті, ціни впали відразу на 40% – до 35-60 грн/кг ($0,89-1,52/кг), повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що основною причиною зниження ціни, експерти називають, насамперед, стрімке збільшення пропозиції цієї ягоди з господарств західних областей. Попит же при цьому виробники характеризують як невисокий. У результаті, в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені були значно знизити ціну на цю швидкопсувну продукцію.

"При цьому варто враховувати, що наразі пропозиція місцевої суниці садової на українському ринку ще не досягла свого піку, а більш масово збір цієї ягоди почнеться ближче до кінця поточного місяця", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Аналітики зазначили, що наразі ціни на суницю садову вже опустилися нижче рівня минулого року. Відпускні ціни в Україні в аналогічний період минулого року були в середньому на 40% вищими, ніж сьогодні.

Ціни на українському ринку

На ринку України зберігається тенденція зростання цін на торішню моркву. Українські фермери відвантажують якісну моркву по 9-15 грн/кг. Це в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

10 травня повідомлялося, що ціна на українську полуницю майже утричі нижча, ніж в аналогічний період минулого року. Ціна на полуницю сьогодні становить від 35 до 80 грн за кг.

Вас також можуть зацікавити новини: