На початку липня середня ціна кілограму свинини сягнула 207 грн/кг.

На українському ринку за підсумками липня середня ціна свинини проти червневого показника зросла на 0,4%, курятина та індичка здорожчали на 1%, яловичина — на 2,8%.

Як повідомили аналітики Асоціації "Свинарі України", на початку липня середня ціна кілограма свинини сягнула 207 грн/кг, проте вже у третій декаді показник опустився нижче позначки у 205 грн/кг.

"Попри те, що середній показник за підсумками місяця через вищі цінники на його початку незначно вищий ніж місяцем раніше (+0,4% чи 0,8 грн/кг), окремі позиції навіть незначно подешевшали. Так, ціна грудинки знизилася на 1,2% (до 181,3 грн/кг), свиняча лопатка втратила 0,7% порівняно з червневою середньою (липнева позначка — 193,1 грн/кг), а корейка — 0,6% (227,15 грн/кг, відповідно). Коливання цін на інші та більш сезонно популярні позиції було хоч і позитивним, проте обмежилося зміною у 0,7-1,7% проти показників минулого місяця", - підрахували експерти.

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Вони пояснюють, що така динаміка роздрібних цін частково віддзеркалила зміни закупівельних.

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Як повідомляв УНІАН, за червень ціни на свинину в українських мережах роздрібної торгівлі зросли у середньому на 3,4 грн/кг (+1,7%).

Також упродовж червня середня ціна яловичини зросла на 3,6%, курячі грудинка та окорок додали 1,2% та 2,2%, відповідно, ціна індичатини зросла на 1,5% у середньому.

В Україні внаслідок євроінтеграції неминуче подорожчають продукти харчування.

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